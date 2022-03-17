عربي-دولي

طبيب يُفجّر مفاجأة عن "كورونا": كل أسبوعين أو ثلاثة سيظهر متحوّر جديد

Lebanon 24
17-03-2022 | 07:00
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بعدما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد إصابتين بمتحور جديد غير معروف من فيروس كورونا يجمع أعراضه غير الخطرة بين المتحورين "بي ون" و"بي تو"، كشف البروفيسور الإسرائيلي درور ميفوراتش تعليقاً على الخبر، أن متغيّراً جديداً سيظهر كل أسبوعين أو ثلاثة.

وطمأن عبر تغريدة في تويتر، أن لا خطر يذكر طالما لم تسجل تلك المتغيرات أعداد إصابات كبيرة، مؤكداً أنه لا داعي للقلق منها وليس لها أهمية تذكر، وذلك وفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام محلية إسرائيلية.

المصدر: العربية

عربي-دولي

صحة

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