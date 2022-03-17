عربي-دولي

غرق سفينة إماراتية على متنها 30 راكبا في مياه الخليج

Lebanon 24
17-03-2022 | 07:30
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غرقت سفينة إماراتية على بعد 30 ميلا من منطقة عسلوية الإيرانية في مياه الخليج، بعد تعرضها لحادث نتيجة الرياح العاتية والعاصفة التي شهدتها المنطقة.

وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بإدارة الموانئ والملاحة في بوشهر بجنوب ايران، حجت خسروي إنّ "عملية البحث عن 30 من أفراد الطاقم انطلقت".

وأضاف أنه بالإضافة إلى قارب النجاة، تم إرسال سفينتين من الجانب الإيراني للمساعدة، لكن بسبب الظروف الجوية غرقت السفينة الإماراتية قبل وصولهم.

وأكد المسؤول الإيراني على أنه تم تقديم طلب لإرسال طائرة مروحية، في أقرب وقت ممكن إلى مكان الحادث، كما تم إرسال قارب نجاة لإنقاذ الركاب البالغ عددهم 30 راكبا، والذين يطوفون على مياه الخليج بسترات نجاة.
المصدر: روسيا اليوم
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