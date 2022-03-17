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عربي-دولي
روسيا تحضّر لاختبار غواصتين نوويتين جديدتين
Lebanon 24
17-03-2022
|
11:30
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أعلن مصنع "سيفماش" الروسي لبناء السفن أن روسيا تتحضر لاختبار غواصتين نوويتين جديدتين مخصصتين لسلاح بحريتها.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "مع افتتاح حركة الملاحة سيرسل سيفماش غواصة كراسنويارسك النووية المتعددة الأغراض وغواصة سوفوروف الصاروخية لتخضعان لمراحل جديدة من التجارب في البحر".
ومن جهته قال المسؤول عن تسليم غواصة "كراسنويارسك"، ميخائيل فيديافسكي: "جميع الأعمال المخصصة لاستكمال تجهيز الغواصة تجري وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، عند توجه الغواصة لمرحلة الاختبارات الجديدة سترافقها سفن تابعة لمصنع سيفماش، يجري الخبراء الآن أعمالا تتعلق بالتحقق من جاهزية الغواصة ومعداتها وطلائها الخارجي".
وبدأت روسيا بتطوير غواصة "كراسنويارسك" عام 2014 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يوليو العام الماضي، وتنتمي هذه الغواصة إلى فئة غواصاتYasen-M التي تتمتع كل منها بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.
أما غواصة "الجنرال سوفوروف" فتنتمي إلى فئة غواصات Borei-A تطورها روسيا في إطار المشروع 955А، ويمكن لكل غواصة من هذا النوع حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.
المصدر:
روسيا اليوم
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