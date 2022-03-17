ترامب يحسمها: لن أختار بنس

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إنه في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024، فلن يختار مايك بنس نهائيا نائبا له.وبرر ترامب قراره بأسباب عديدة، منها أنه لم يتحدث مع بنس، الذي كان نائبه في البيت الأبيض لمدة 4 سنوات، منذ وقت طويل.وأضاف أنه يعتقد أن الناخبين لن يقبلوا بوجود بنس، لكن ترامب لم يحسم مسألة الترشح مجددا للرئاسة الأميركية.