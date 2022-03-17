الملكة إليزابيث "تسحب سيوفها" من الكرملين

سحبت الملكة إليزابيث الثانية الإذن بإعارة مجموعة من السيوف الأثرية إلى متاحف الكرملين في موسكو، وهو القرار الذي تزامن مع هجوم روسيا على أوكرانيا.وكان من المقرر أن تقوم المجموعة الفنية للملكة البريطانية بإعارة ثلاثة أسلحة من القرن السابع عشر كجزء من معرض المبارزة الذي كان من المقرر افتتاحه في 4 آذار، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت".