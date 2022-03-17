بيسكوف: المحادثات مع أوكرانيا مستمرة ولا اتفاق بعد

مع استمرار الجولة الرابعة من المحادثات بين الجانبين الأوكراني والروسي بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي القتال، أكد الكرملين اليوم الخميس أن بلاده تبذل جهدا جبارا في المحادثات من أجل التوصل لتوافق ينهي بسرعة العملية العسكرية.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن "الموافقة على الوثيقة الموضوعة على طاولة النقاش والالتزام بجميع عناصرها وتنفيذها يمكن أن توقف ما يحدث بسرعة كبيرة"، في إشارة إلى الشروط الروسية المطلوب تنفيذها لوقف المعركة.وردا على سؤال حول تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز بأن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدما كبيرا في خطة السلام المؤقتة، قال بيسكوف "هذا ليس صحيحا، هناك عناصر صحيحة ولكن التقرير بشكل عام غير صحيح".كما أضاف أن الكرملين سيعلن عن تحقيق تقدم عندما تكون هناك حاجة لذلك.