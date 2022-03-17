عربي-دولي

زاخاروفا: روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة تشيرنوبل النووية

Lebanon 24
17-03-2022 | 12:00
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية الواقعة في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية يوم الخميس: "نعتزم مواصلة بذل كل جهد لضمان سلامة هذه المنشأة"، مشددة على أن السيطرة على محطة تشيرنوبل للطاقة النووية من قبل الجيش الروسي تم بطريقة لا تضر بسلامتها، وأن الخلفية الإشعاعية تبقى على طبيعتها، وهو ما تؤكده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة: "مع ذلك، فإن التشكيلات التي يسيطر عليها نظام كييف تقوم باستفزازات. وتهدف إلى خلق حالة طوارئ حول هذه المنطقة"، لافتة إلى أن مثل هذه الاستفزازات يستخدمها الغرب لإثارة الهستيريا المعادية لروسيا، حيث "أصبحت الهجمات ضد منشآتهم النووية بالفعل سمة مميزة للنظام الحاكم في أوكرانيا. يقع اللوم في ذلك بالكامل على كييف، وبالطبع على صنيعة الأميركيين زيلينسكي، وعلى أتباع الولايات المتحدة في الناتو".
المصدر: روسيا اليوم
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