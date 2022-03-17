قال عنه "مجرم حرب"... لماذا لم يرد بوتين على تصريحات بايدن؟

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية دولية حكيمة ومثقفة وهذا ما يمنعه من أن يرد على التصريحات غير المقبولة للرئيس الأميركي جو بايدن.وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي أن تصريح الرئيس الأميركي بشأن الرئيس الروسي غير مقبول، مؤكدا على أنه لا يحق لرئيس دولة قامت بقصف عدة دول أخرى التصريح بمثل هذه الكلمات.وأضاف أن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها بايدن، "سبق أن قلت بالأمس، إنه غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تُغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة التي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها".هذا وصرح بايدن، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسي "مجرم حرب".