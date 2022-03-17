13
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تحذير لمن أُصيبوا بـ"كورونا"... "مرض خطير" يدقّ الأبواب!
Lebanon 24
17-03-2022
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحذيرات جديدة أطلقها خبراء الصحة بشأن التداعيات طويلة الأمد للمصابين بفيروس كورونا، الذين قد تصيبهم أمراض خطيرة لاحقا.
ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، أكثر عرضة بنسبة 28 بالمئة، للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، حسب ما أشارت صحيفة "الصن" البريطانية.
ويصيب مرض السكري مئات الملايين حول العالم، وهو مرض يؤدي إلى عدم قابلية الجسم على معالجة السكر أو الكربوهيدرات من الطعام بشكل صحيح.
وقال أطباء في جامعة هاينريش هاينه في ألمانيا، إن التورم الناجم عن رد الفعل المناعي لفيروس كورونا يمكن أن يدمر الخلايا التي تنتج الأنسولين، وهو الهرمون الذي يتحكم في امتصاص السكر.
وفي دراسة أجريت على 35865 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وجدوا أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 كان أعلى بنسبة 28 بالمئة من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس.
وقال البروفيسور وولفغانغ راثمان: "عدوى كوفيد-19 قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري عن طريق تنظيم جهاز المناعة".
"قد يكون المرضى معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري بسبب السمنة أو مقدمات السكري، وقد أدى الإجهاد الذي أحدثه فيروس كورونا على أجسامهم إلى تسريع هذا الأمر."
وقال إن زيادة الوزن وقلة ممارسة الرياضة أثناء الإغلاق ربما زاد المشكلة سوءا، ومن المعروف أن كليهما يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري.
المصدر:
سكاي نيوز
عربي-دولي
صحة
تابع
الأكثر قراءة
بعد "غريتا" منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا.. وهذا موعد انحسار الأمطار
Lebanon 24
بعد "غريتا" منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا.. وهذا موعد انحسار الأمطار
01:12 | 2022-03-17
17/03/2022 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
17/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعركة تغيّرت بقوة.. "حزب الله" يخدُم جنبلاط بخطوة واحدة!
Lebanon 24
المعركة تغيّرت بقوة.. "حزب الله" يخدُم جنبلاط بخطوة واحدة!
06:00 | 2022-03-17
17/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمن أُصيبوا بـ"كورونا"... "مرض خطير" يدقّ الأبواب!
Lebanon 24
تحذير لمن أُصيبوا بـ"كورونا"... "مرض خطير" يدقّ الأبواب!
08:36 | 2022-03-17
17/03/2022 08:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشفى يرفض ادخال "الريّسة" قبل الدفع
Lebanon 24
المستشفى يرفض ادخال "الريّسة" قبل الدفع
02:15 | 2022-03-17
17/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-03-17
كيف تؤثر حرب أوكرانيا على مكافحة الإرهاب في أوروبا؟
14:30 | 2022-03-17
لوكاشينكو: على زيلينسكي توقيع اتفاق مع بوتين أو الاستسلام
14:00 | 2022-03-17
زيلينسكي: على ألمانيا الكف عن تمويل الحرب
13:30 | 2022-03-17
زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب الصين... هل من إصابات بشرية؟
12:56 | 2022-03-17
ادّعوا أن يسوع المسيح ظهر لهم وكلفهم برسائل يبلغونها للناس!
12:49 | 2022-03-17
أثناء محاكمته... اعتدى على القاضي!
فيديو
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
08:00 | 2022-03-17
17/03/2022 21:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
17/03/2022 21:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
17/03/2022 21:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact