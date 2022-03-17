زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب الصين... هل من إصابات بشرية؟

ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر، مدينة تشانغيه بمقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.



وشعر السكان بهزات خفيفة عند مركز الزلزال والمناطق المحيطة به.



وأطلقت السلطات المحلية في قانسو عملية استجابة طارئة عقب الزلزال.