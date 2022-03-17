عربي-دولي

زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب الصين... هل من إصابات بشرية؟

Lebanon 24
17-03-2022 | 13:30
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ضرب زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر، مدينة تشانغيه بمقاطعة قانسو بشمال غربي الصين، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

وشعر السكان بهزات خفيفة عند مركز الزلزال والمناطق المحيطة به.

وأطلقت السلطات المحلية في قانسو عملية استجابة طارئة عقب الزلزال.
المصدر: روسيا اليوم
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الصين

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