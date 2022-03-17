رسال قوية من بوتين... هذا ما قاله عن شبه جزيرة القرم

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "رسالة قوية" لأوكرانيا والعالم الغربي، مؤكدا فيها تمسكه بشبه جزيرة القرم، عن طريق كشف مشاريع "ضخمة" لتطويرها في الأعوام المقبلة.وبينما تتمسك كييف بانسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم، كشف بوتين عن خطة جديدة لتلك المنطقة التي ضمتها بلاه إلى أراضي عام 2014.وأكد في خطاب متلفز أن الحكومة ستعكف على تطوير البنى التحتية في شبه الجزيرة.وقال الرئيس الروسي خلال كلمته: "خصصنا أموالا لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة القرم".وقال بوتين: "العقوبات الغربية تسبب لنا مشاكل كثيرة، لكنها ليست مشاكل فقط، بل قد تحمل فوائد، تساعدنا على الاستفادة من اقتصادنا المحلي، وتطوير مجالات الأسواق الجديدة والمصارف".