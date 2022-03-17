عربي-دولي

لوكاشينكو: على زيلينسكي توقيع اتفاق مع بوتين أو الاستسلام

Lebanon 24
17-03-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-931957-637831262308491056.jpg
Doc-P-931957-637831262308491056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو الاستسلام.

وقال في تصريحات خلال مقابلة حصرية مع قناة TBS اليابانية نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية، إنه يمكن التوصل لاتفاق بين موسكو وكييف، مضيفاً "روسيا لن تخسر الصراع مع كييف".

كما أضاف أن بلاده سترد إذا واصلت أوكرانيا التصعيد والاستفزازات، معتبراً أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي سلميا في القريب العاجل.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:51 | 2022-03-17
18:00 | 2022-03-17
17:59 | 2022-03-17
17:39 | 2022-03-17
17:30 | 2022-03-17
17:00 | 2022-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website