لوكاشينكو: على زيلينسكي توقيع اتفاق مع بوتين أو الاستسلام

أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أنه على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو الاستسلام.وقال في تصريحات خلال مقابلة حصرية مع قناة TBS اليابانية نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية، إنه يمكن التوصل لاتفاق بين موسكو وكييف، مضيفاً "روسيا لن تخسر الصراع مع كييف".كما أضاف أن بلاده سترد إذا واصلت أوكرانيا التصعيد والاستفزازات، معتبراً أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي سلميا في القريب العاجل.