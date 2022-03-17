عربي-دولي

"الصحة العالمية" تحذر: المعلومات الخاطئة تغذي الارتفاع في إصابات كورونا

Lebanon 24
17-03-2022 | 15:30
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المعلومات الخاطئة التي تفيد بأن الجائحة قد انتهت، مع وجود متغير أكثر قابلية للانتقال، تتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين في جنيف: "بعد عدة أسابيع شهدت حالات انخفاض، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كـوفيد-19 مرة أخرى على مستوى العالم، لا سيما في أجزاء من آسيا".

وأوضح تيدروس أن "هذه الزيادات تحدث على الرغم من التخفيضات في الاختبارات في بعض البلدان، مما يعني أن الحالات التي نراها ليست سوى غيض من فيض"، محذرا من أنه عندما تتزايد الحالات، تتزايد الوفيات أيضا.

وأضاف: "من المتوقع استمرار الزيادات على المستوى المحلي، لا سيما في المناطق التي تم فيها رفع التدابير اللازمة لمنع انتقال العدوى"، مشيرا إلى أن هناك مستويات "عالية بشكل غير مقبول" من الوفيات في العديد من البلدان، لا سيما حيث تكون مستويات التطعيم منخفضة بين السكان المعرضين للإصابة.

وأكد أن "كل بلد يواجه وضعا مختلفا مع تحديات مختلفة، لكن الجائحة لم تنته بعد".
المصدر: روسيا اليوم
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