الصين تعتمد استخدام دواء "فايزر" لعلاج مرضى "كورونا"

وافقت الصين على استخدام دواء فايزر لعلاج مرضى كوفيد-19 في وقت تسارع الدولة فيه لاحتواء أكبر موجة تفشي للفيروس التاجي منذ عامين.والشهر الماضي، وافقت هيئة تنظيم المنتجات الطبية في الصين على الاستخدام الطارئ لأقراص علاج "باكسلوفيد" الذين تنجه شركة فايزر الأميركية، حيث تم الإعلان عن تحرك الحكومة لإدراجه في إرشادات علاج كوفيد-19 هذا الأسبوع.وكشفت الدراسات أن العقار "باكسلوفيد" يقلص احتمالات الاستشفاء والوفيات لدى مرضى يعانون من أعراض شديدة لكوفيد، وقد يكون أيضا فعالا ضد المتحور أوميكرون.