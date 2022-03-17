الدفاع الروسية تكتشف وثيقة تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشاريع البيولوجية في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن وثيقة موثقة بتاريخ 6 آذار 2015 تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشاريع البيولوجية في أوكرانيا.

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، "بلغ إجمالي التمويل الأميركي للأعمال البيولوجية العسكرية المنفذة في مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية 32 مليون دولار".

وأضاف كيريلوف: "وفقًا للممارسات المتبعة، يتم تمويل المشاريع الأميركية في مجال الرفاه الصحي والوبائي، بما في ذلك إفريقيا وآسيا، من خلال السلطات الصحية الوطنية".

وتابع كيريلوف "ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الاتفاق بشأن الأنشطة البيولوجية المشتركة قد أبرم بين الإدارة العسكرية الأميركية ووزارة الصحة الأوكرانية. ومع ذلك ، فإن المتلقي الحقيقي للأموال هو مختبرات وزارة الدفاع الأوكرانية الموجودة في كييف وأوديسا ولفوف وخاركوف، وبلغ إجمالي التمويل 32 مليون دولار".

وأشار كيريلوف إلى أن " المتخصصون الأوكرانيون الذين عملوا في المختبرات البيولوجية الأميركية الموجودة في هذا البلد ربما لم يكونوا على علم بالأهداف الحقيقية للبحث الذي يتم إجراؤه هناك، كون الأبحاث كانت "سرية".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل دراسة المواد الواردة من العاملين في المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو على أراضي أوكرانيا.



وأضاف كيريلوف: "تعرب وسائل الإعلام الغربية وبعض "المتخصصين في علم الأحياء"، الذين يحملون الجنسية الأميركية كجنسية ثانية في أغلب الأحيان، عن شكوكهم حول مصداقية المواد التي نشرناها. أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الوثائق تحمل توقيعات مسؤولين حقيقيين ومصدقة من أختام المنظمات".