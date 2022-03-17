عربي-دولي

بريطانيا ستنشر في بولندا أنظمة "Sky Sabre" الدفاعية

Lebanon 24
17-03-2022 | 17:59
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صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده ستنشر في الأراضي البولندية أنظمة "Sky Sabre" للدفاع الجوي و100 عسكري إضافي.

وأضاف أن هدف ذلك هو "دعم بولندا وضمان أمن المجال الجوي البولندي".
المصدر: روسيا اليوم
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بريطانيا

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