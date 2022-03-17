12
o
بيروت
16
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بريطانيا ستنشر في بولندا أنظمة "Sky Sabre" الدفاعية
Lebanon 24
17-03-2022
|
17:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده ستنشر في الأراضي البولندية أنظمة "Sky Sabre" للدفاع الجوي و100 عسكري إضافي.
وأضاف أن هدف ذلك هو "دعم بولندا وضمان أمن المجال الجوي البولندي".
المصدر: روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
بايدن يجري محادثات هاتفية بشأن الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وممثلين عن الناتو والاتحاد الأوروبي (الحرة)
Lebanon 24
بايدن يجري محادثات هاتفية بشأن الأزمة الأوكرانية مع قادة كندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وممثلين عن الناتو والاتحاد الأوروبي (الحرة)
18/03/2022 02:26:14
18/03/2022 02:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تقرر إرسال 350 عسكرياً إضافياً إلى بولندا
Lebanon 24
بريطانيا تقرر إرسال 350 عسكرياً إضافياً إلى بولندا
18/03/2022 02:26:14
18/03/2022 02:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عطل تقني بالقطارات يؤخر رحلات إجلاء الأوكرانيين إلى بولندا وإيطاليا
Lebanon 24
عطل تقني بالقطارات يؤخر رحلات إجلاء الأوكرانيين إلى بولندا وإيطاليا
18/03/2022 02:26:14
18/03/2022 02:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب بولندا في مجلس الأمن: روسيا اختارت عمدا أن تخلق كارثة إنسانية في أوكرانيا
Lebanon 24
مندوب بولندا في مجلس الأمن: روسيا اختارت عمدا أن تخلق كارثة إنسانية في أوكرانيا
18/03/2022 02:26:14
18/03/2022 02:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا
بولندا
تابع
الأكثر قراءة
بعد "غريتا" منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا.. وهذا موعد انحسار الأمطار
Lebanon 24
بعد "غريتا" منخفض جوي جديد آتٍ من تركيا.. وهذا موعد انحسار الأمطار
01:12 | 2022-03-17
17/03/2022 01:12:46
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
17/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق من "الوحش" في عكار! (صورة)
Lebanon 24
قلق من "الوحش" في عكار! (صورة)
04:23 | 2022-03-17
17/03/2022 04:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير لمن أُصيبوا بـ"كورونا"... "مرض خطير" يدقّ الأبواب!
Lebanon 24
تحذير لمن أُصيبوا بـ"كورونا"... "مرض خطير" يدقّ الأبواب!
08:36 | 2022-03-17
17/03/2022 08:36:13
Lebanon 24
Lebanon 24
المعركة تغيّرت بقوة.. "حزب الله" يخدُم جنبلاط بخطوة واحدة!
Lebanon 24
المعركة تغيّرت بقوة.. "حزب الله" يخدُم جنبلاط بخطوة واحدة!
06:00 | 2022-03-17
17/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:51 | 2022-03-17
بايدن يبحث مع نظيره الصيني الحرب في أوكرانيا
18:00 | 2022-03-17
منطقة الحظر الجوّي في أوكرانيا... مجرّد وهم
17:39 | 2022-03-17
روسيا تتخلّى عن طرح قرار حول أوكرانيا على التصويت في مجلس الأمن لغياب الدعم
17:30 | 2022-03-17
محادثات بين بايدن وشي لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
17:00 | 2022-03-17
سلالة "أوميكرون الخفي" تنتشر في الصين وألمانيا... وعلماء يتوقعون سيطرتها على العالم
16:30 | 2022-03-17
الدفاع الروسية تكتشف وثيقة تؤكد مشاركة البنتاغون في تمويل المشاريع البيولوجية في أوكرانيا
فيديو
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
08:00 | 2022-03-17
18/03/2022 02:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
18/03/2022 02:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
18/03/2022 02:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact