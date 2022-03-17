بريطانيا ستنشر في بولندا أنظمة "Sky Sabre" الدفاعية

صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن بلاده ستنشر في الأراضي البولندية أنظمة "Sky Sabre" للدفاع الجوي و100 عسكري إضافي.



وأضاف أن هدف ذلك هو "دعم بولندا وضمان أمن المجال الجوي البولندي".