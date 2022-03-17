روسيا تتخلّى عن طرح قرار حول أوكرانيا على التصويت في مجلس الأمن لغياب الدعم

أفاد دبلوماسيون وكالة" فرانس برس " بأن روسيا تراجعت عن طلب تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بسبب غياب الدعم.وقال سفير طلب عدم الكشف عن هويته "لقد طلبوا رعاية مشتركة" لنصهم الذي قالوا إنه يركز على القضايا الإنسانية، لكنهم "لم يتلقوا ردا"، ملمحا بذلك إلى أن الصين والهند لم تدعما المبادرة الروسية المثيرة للجدل وأنهما لم تكونا لتصوتا تأييدا لها.وأكدت روسيا اليوم عزوفها عن طرح مشروع القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي طالبت به الدول الغربية.وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "قررنا ألا نطلب طرح مشروع القرار هذا على التصويت".وكانت روسيا تعرّضت لانتقادات واسعة من جانب دول عدة في مجلس الأمن بشأن مبادرة مشروع القرار ذي الطابع الإنساني "منددة بالهجمات على المدنيين" ومطالبة بحماية للمدنيين لضمان خروجهم من المدن الأوكرانية.وقال السفير الألباني فريد خوجا "هذا أكبر نفاق بحجم مساحة روسيا" ويجب أن"يدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".