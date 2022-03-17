عربي-دولي

بايدن يبحث مع نظيره الصيني الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
17-03-2022 | 18:51
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يخطط الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ للتشاور بشأن الحرب في أوكرانيا، تزامنا مع محاولة الولايات المتحدة ردع الصين عن أي مشاركة أعمق لمؤازرة روسيا.
وتأتي المكالمة، المقرر إجراؤها اليوم الجمعة، في الوقت الذي تحاول فيه بكين تقديم نفسها على أنها حريصة على المساعدة في منع تفاقم أزمة أوكرانيا دون التخلي عن تحالفها مع موسكو، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
من جانبهم، أوضح مسؤولو الإدارة الأميركية أن بايدن يستعد لإيصال رسالة إلى الرئيس الصيني مفادها أنه "ستكون هناك عواقب إذا انتقل دعم بكين إلى ما هو أبعد من الأقوال إلى الأفعال".
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