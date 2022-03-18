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ما هو مصير الصحافية الروسية التي احتجت على الحرب في أوكرانيا؟

Lebanon 24
18-03-2022 | 00:26
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كشفت الصحافية الروسية التي احتجت على الحرب في أوكرانيا خلال برنامج إخباري يبث مباشرة في القناة التي تعمل بها أنها تقدمت باستقالتها، الخميس، لكنها رفضت عرضاً فرنسياً لمنحها اللجوء، واصفة نفسها بأنها "وطنية"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مارينا أوفسيانيكوفا الصحافية في «القناة الأولى» الروسية الحكومية قد اقتحمت مساء الاثنين استديو البرنامج الإخباري «فريميا» أو «الوقت» الأكثر مشاهدة في روسيا وهي تلوح بلافتة كتب عليها «لا للحرب».

وأوقفت السلطات الروسية أوفسيانيكوفا مباشرة وفرضت محكمة في موسكو عليها غرامة تبلغ 30 ألف روبل (260 يورو)، لكنها رغم إطلاق سراحها لا تزال تواجه مزيداً من الملاحقات القضائية واحتمال الحكم بالسجن لسنوات بموجب قوانين جديدة صارمة.
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