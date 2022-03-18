مع اشتداد وطأة العقوبات.. روسيا تلجأ إلى الهند

مع اشتداد وطأة العقوبات الغربية على روسيا ردا على غزوها أوكرانيا، بدأت موسكو تتجه إلى دولة بقيت على "الهامش الدبلوماسي" في الأزمة الحالية للتخفيف من وطأة العقوبات.صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلت أن الهند وافقت على شراء ثلاثة ملايين برميل من النفط الروسي بخصم كبير، وفق ما قال مسؤول هندي.ورغم أن الكمية التي اشترتها الهند صغيرة نسبيا، إذ إن نيودلهي أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، فقد ترتفع في الأشهر المقبلة، ما يعزز التصور المتزايد بأن الهند مصممة على الحفاظ على علاقاتها التجارية والعسكرية مع موسكو، وفق الصحيفة.وقالت "واشنطن بوست" إن الهند تبحث عن طرق للحفاظ على التجارة مع روسيا من خلال إحياء اتفاق قديم يعود إلى حقبة الحرب الباردة، يسمى تجارة الروبية والروبل، وفقا لمسؤولين هنود آخرين على دراية بالأمر.ويسمح الاتفاق للشركات الروسية والهندية القيام بأعمال تجارية دون الاعتماد على الدولار، ما يقلل مخاطر العقوبات الأميركية.ونقلت الصحيفة عن مسؤول هندي قوله "خمسة وثمانون في المئة من نفط الهند يأتي من الواردات، لذلك نبحث دائما عن خيارات جيدة"، مضيفا أنه إذا كان هناك عرض روسي فسنقبل به.ووصف ثلاثة مسؤولين هنود للصحيفة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، اتفاق الروبية والروبل بأنه حل لمساعدة الاقتصاد الهندي بدلا من كونه وسيلة للتهرب من العقوبات الأميركية المحتملة.وتتاجر الهند مع إيران، وهي دولة أخرى تخضع لعقوبات أميركية، باستخدام ترتيب تجاري مماثل بين الريال والروبية، وفق الصحيفة.وتقول "واشنطن بوست" إن مشتريات الهند من النفط الروسي قد لا تساعد الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، في عمليته العسكرية، لأن أهم عملاء روسيا هم أوروبا والصين، فيما تستورد الهند معظم نفطها من دول الخليج العربية.وتوقعت الصحيفة أن تستمر تجارة الهند مع روسيا في مجال الدفاع في الأشهر المقبلة، إذ إن حوالي 85 في المئة من الأسلحة الهندية مصدرها روسيا.وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط.وشلت العقوبات الغربية جزءا من النظام المصرفي والمالي للبلاد وتسببت في انهيار سعر الروبل، كما جمدت الاحتياطات الروسية في الخارج بقيمة حوالى 300 مليار دولار.