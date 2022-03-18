العراق يعلن سقوط صواريخ في قاعدة بلد الجوية

تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية . ورغم ان هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية او بشرية الا ان الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الارهابي الجبان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً

وكان آخر هجمات صاروخية تعرضت لها العراق، بسقوط عدد من الصواريخ الأحد الماضي في أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، في هجمات لم توقع ضحايا، بحسب وكالة فرانس برس.وفي وقت لاحق أعلنت إيران أن الحرس الثوري شن هجوما بصواريخ "بالستية" على أهداف في أربيل في كردستان العراق، قال إنه استهدف "مركزا استراتيجيا إسرائيليا"، في حين نفت سلطات الإقليم الواقع في شمال العراق وجود أي مواقع إسرائيلية على أراضيها.وأكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في كردستان أنه "تم استهداف مدينة أربيل بـ12 صاروخا بالستيا"، موضحا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديداً من جهة الشرق". وأضاف البيان أن "الصواريخ كانت موجهة إلى القنصلية الأميركية في أربيل" وأن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح".وللعراق حدود شرقية واسعة مع إيران التي لها نفوذ سياسي واقتصادي في هذا البلد وتدعم فصائل مسلحة فيه.