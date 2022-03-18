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العراق يعلن سقوط صواريخ في قاعدة بلد الجوية

Lebanon 24
18-03-2022 | 02:30
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قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن "عصابات إرهابية إجرامية" أطلقت 4 صواريخ، الخميس، سقطت في قاعدة بلد الجوية، التي تضم طائرات عراقية.

وأضافت الخلية في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن الصواريخ "لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية" إلا أنه الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل "الإرهابي".

وتضم قاعدة بلد الجوية التي تقع على بعد نحو 85 كلم شمالي بغداد متعاقدين أميركيين.
 
المصدر: الحرة
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