العراق يعلن سقوط صواريخ في قاعدة بلد الجوية

تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية .
ورغم ان هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية او بشرية الا ان الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الارهابي الجبان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) March 17, 2022
تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية .
ورغم ان هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية او بشرية الا ان الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الارهابي الجبان، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً