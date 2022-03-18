عربي-دولي

الأمم المتحدة تحذر من أضرار تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية

Lebanon 24
18-03-2022 | 03:30
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قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية (UNWTO) يمكن أن يخلق سابقة كارثية.

وقال دوجاريك: "كما تعلمون، ليس للأمين العام أي سلطة على منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهي وكالة متخصصة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. ومع ذلك، فهو يعتقد أن هذا يمكن أن يشكل سابقة ضارة".

وعقد المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سابقا اجتماعه الأول على الإطلاق لمناقشة اقتراح بتعليق عضوية روسيا، بمبادرة من غواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا. وقد حظي عقد جمعية عمومية غير عادية بدعم 72% من المشاركين في الاجتماع.
المصدر: روسيا اليوم
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