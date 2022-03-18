ماذا وراء توقف تقدم القوات الروسية في معظم المناطق الأوكرانية؟

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قال ماسون كلارك، المحلل الرئيسي للشؤون الروسية بمعهد دراسة الحرب، لشبكة CNN، إن سبب توقف تقدم القوات الروسية في معظم المناطق الأوكرانية رغم تمكنها من تحقيق مكاسب في الجنوب، يعود في الغالب إلى اللجوء القوات الروسية إلى نفس التكتيكات التي استخدمتها في سوريا.

وأضاف كلارك لمراسل CNN فريدريك بليتجن: "أعتقد أن عمليات الروس كانت أكثر فاعلية في جنوب أوكرانيا، حيث أكملوا تطويق مدينة ماريوبول"، ورجح أن تستولي القوات الروسية على المدينة.وتابع: "الأوكرانيون قاموا بتحصين ماريوبول منذ سنوات متوقعين هذا النوع من الهجوم لأنها مدينة رئيسية لكنني أعتقد، لسوء الحظ، أن القوات الروسية ستتمكن في النهاية من إجبار المدينة على الاستسلام أو النجاح في الاستيلاء عليها."وقال: "أعتقد أن هذا سيكون، على الأرجح، التغيير الرئيسي في الحرب، لأنه سيحرر الكثير من القوات الروسية التي وصلت حاليا إلى طريق مسدود، بما في ذلك بعض أفضل الوحدات في المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا التي من المحتمل أن تستأنف عمليات آخرى ."ورجح توقف تقدم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف وقال: "لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على استكمال تطويق كييف في أي وقت قريب".وأوضح كلارك أن التكتيك المستخدم في ماريوبول كان مشابها جدا لتكتيكات تستخدمها القوات الروسية في سوريا.وقال إن الهجوم على ماريوبول "يعتمد في الواقع على ما فعلوه في سوريا من خلال استهداف الأحياء السكنية"، وأضاف أن القوات الروسية استخدمت تكتيك "الهجمات العشوائية" في الشيشان، وأضاف ان القوات الروسية تستخدم أسلحة أقل دقة، وهو نفس ما فعلته في سوريا.وأوضح كلارك أن "الطريقة الأساسية التي يستخدم بها الروس هذه الأسلحة ضد المدنيين هي استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية ويحدث هذا بوضوح في ماريوبول، حيث يستهدفون عن قصد محطات المياه وإمدادات الطاقة وأبراج الإنترنت والهواتف المحمولة، هذه محاولة متعمدة لجعل الأمر أكثر صعوبة على المدافعين عن المدينة ومحاولة لإجبارهم على الاستسلام ".وأضاف أنه "نفس النهج الذي اتبعته القوات الروسية في عدد من المدن السورية مثل حلب وتدمر".وتابع: "لديك أيضًا جرائم الحرب التي يرتكبها الروس بتعمد، مثل استهداف مسرح في ماريوبول كان يأوي اللاجئين، والذي يكرر للأسف ما فعلته القوات الروسية في الماضي، سواء في سوريا أو في جورجيا والشيشان ".وقال كلارك إنه لم يفاجأ باستخدام روسيا العشوائي للمدفعية، موضحا أن قصف المنطقة بدلاً من توجه ضربات محددة هو "الدعامة الأساسية للجيش الروسي".وتابع: "نحن بالتأكيد نرى القتال الدائر في أوكرانيا والتركيز على استخدام المدفعية في محاولة لاختراق الخطوط الأوكرانية، وكذلك استهداف المناطق السكنية بشكل مباشر، للأسف الشديد، في محاولة لتخويف المدنيين الأوكرانيين وتطهير مناطق معينة"، مضيفا أن لدى روسيا "مخزون محدود من الذخائر الأكثر دقة والموجهة ولذا كان عليها استخدامها بشكل انتقائي للغاية ".