هل ستسرّع حرب أوكرانيا انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط؟

مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من أسبوعها الرابع، يبدو أن هناك بعض العواقب غير المقصودة للصراع بإمكانها أن تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في الشرق الأوسط.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "تعتبر روسيا وأوكرانيا من موردي القمح المهمين لبعض دول المنطقة، مثل مصر. قد تتسبب صدمة إمدادات القمح في حدوث اضطرابات في القاهرة وعواصم إقليمية أخرى. ها هي أسعار النفط قد بدأت بالارتفاع بشكل كبير، كما وبدأت كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمقاومة الضغط الأميركي لزيادة إنتاجهما وبالتالي لخفض السعر. حتى الاتفاق النووي الإيراني الذي طال انتظاره (JCPOA)، والذي كان في مراحله النهائية، يمكن تأجيله أو حتى إجهاضه بسبب مجموعة المطالب الجديدة التي حددتها روسيا. في مثل هذا السياق، يبدو أن السؤال الذي سبب ازعاجاً منذ عقد على الأقل قد بات أكثر أهمية: هل ستنسحب الولايات المتحدة عسكريًا من الشرق الأوسط؟"تحدي الصينوتابع الموقع، "في أب 2010، أعلن الرئيس الأميركي حينها باراك أوباما انتهاء المهمة القتالية في العراق التي وافق عليها سلفه جورج دبليو بوش. ثم ألزم أوباما على مضض حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتدخل في ليبيا للإطاحة بمعمر القذافي. أما في عام 2013، فرفض إلقاء القبض على الرئيس السوري بشار الأسد. بالطبع لم يستطع أوباما تجنب مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عندما كان على وشك تولي السيطرة على العراق وسوريا، لكنه، مرة أخرى، قام بأقل ما يمكن القيام به. فقد ساهم بتوفير التدريب والدعم الجوي الوثيق للقوات المسلحة العراقية والميليشيات الكردية السورية. في النهاية، كانت إدارته مهتمة بالتركيز على آسيا أكثر من اهتمامها بإصلاح الشرق الأوسط. والاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران شكل استثناء. في عام 2019، حاول الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من سوريا لكنه فشل. لقد واجه معارضة شديدة من مؤسسة السياسة الخارجية والأمنية في واشنطن (المعروفة أيضًا باسم Blob). أكمل الرئيس جو بايدن أخيرًا الانسحاب من أفغانستان الذي وافق عليه ترامب، بنتائج كارثية، وقد فعل ذلك باسم ما يُزعم الآن أنه التحدي الأمني الرئيسي للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين: الصين. إن واشنطن في الحقيقة قلقة للغاية من صعود بكين المثير للإعجاب. لكن في هذا السياق، فإن انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط لا معنى له. أصبحت الصين المستورد الرئيسي للنفط من الخليج العربي قبل 10 سنوات، وتزود المنطقة بما يقرب من نصف احتياجات الصين من النفط. بحلول عام 2030، ستستورد 80 في المائة من نفط الخليج، وسيستمر وصول الكثير منه من الشرق الأوسط. إن اعتماد الصين على نفط المنطقة التي تحرص الولايات المتحدة على مغادرتها يثير العديد من الأسئلة، لأنه بالبقاء هناك، يمكن لواشنطن أن تمارس قدرًا كبيرًا من النفوذ على منافستها العالمية الرئيسية".الخوف الذي يلوح في الأفقوبحسب الموقع، "في بيئة إستراتيجية سليمة وعقلانية، يجب أن تكون الصين حريصة على الالتزام بالشرق الأوسط أكثر من حرص الولايات المتحدة على تركه. لكن على مدى ثلاثة عقود على الأقل، لم يكن هناك الكثير من الأدلة على التفكير الاستراتيجي السليم في واشنطن. هناك خوف يلوح في الأفق بين حلفاء أميركا في المنطقة من أن هزيمة الولايات المتحدة في اللعبة الكبرى بآسيا الوسطى قد يتبعها انسحابها من الشرق الأوسط. والتطمينات التي قدمها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في تشرين الثاني الماضي خلال المنتدى الأمني الأهم في المنطقة، مؤتمر حوار المنامة في البحرين، لم تبدد هذه الشكوك. يتصدر فراغ السلطة الذي سيتبقى، والفرص التي يمكن أن تملأه إيران وروسيا والصين، المخاوف بشأن الانسحاب الأميركي. قد يفسر هذا جزئيًا سبب اندفاع عدد قليل من الدول العربية للتوقيع على ما يسمى باتفاقات إبراهيم، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل - التي يُنظر إليها من وجهة النظر هذه على أنها القوة العسكرية الأكثر فاعلية في المنطقة. تحدد الاتفاقات نمطاً محتملاً: تقوم الولايات المتحدة " بتكليف" بعض دول الخليج دور تمويل إسرائيل، بينما ستحل الأخيرة تدريجياً محل الولايات المتحدة في حمايتها. من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا النمط سيكون دقيقًا أم أنه، قبل كل شيء، سيكون كافياً لتهدئة مخاوف أولئك الذين وقعوا على الاتفاقات. ومع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه، على أقل تقدير، وضع كل الرهانات على فك ارتباط أميركي".المشهد الاستراتيجي الإقليميورأى الموقع أنه "عند النظر إلى المشهد الاستراتيجي الإقليمي، قد يكون للصراع في اليمن نتيجة غير مواتية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. يمكن للبنان أن يدخل في أي لحظة في فوضى كاملة، حيث تتمثل القوة العسكرية الوحيدة القادرة على تولي السيطرة على البلاد في حزب الله. تعزز حكومة الأسد ببطء سيطرتها على سوريا، أما العراق، فبغض النظر عن نتائج الانتخابات ونوايا مقتدى الصدر، فلن يتخلص بسهولة من النفوذ الإيراني. إذا أصبح القليل من هذه السيناريوهات حقيقة واقعة، فإن قلق الدول العربية التي اعترفت بإسرائيل يمكن أن يصبح مبرراً. إذا نجحت محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران، فلن تشعر إسرائيل وبعض الدول العربية بالارتياح بشكل خاص؛ من ناحية أخرى، من المرجح للغاية أن تتصاعد التوترات في حالة فشل المحادثات في فيينا. والتطور المفاجئ، مع ذلك، هو أن بعض الجهات الفاعلة الإقليمية يبدو أنها تتوقع بالفعل فك الارتباط الأميركي. وهذا ما يصنع العجائب لتحفيز الحوار الإقليمي".السعودية وإيرانبحسب الموقع، "منذ بضعة أشهر حتى الآن، انخرطت المملكة العربية السعودية في محادثات مع إيران لإعادة إطلاق علاقتهما الثنائية والحصول على بعض المساعدة لإيجاد مخرج لحفظ ماء الوجه من اليمن. إذا كان الإيرانيون أذكياء، فعليهم اغتنام الفرصة. مهما كانت كارثة السعودية في اليمن مغرية للقيادة الإيرانية، فليس من الحكمة أبدًا إذلال خصم. إذا كانت الرياض مستعدة حينها للتعامل مع طهران في الملف اللبناني، يمكن تفادي كارثة أخرى وشيكة. ومن الأفضل أن تغتنم إيران مثل هذه الفرصة أيضًا. سيكون البديل هو امتلاك دولة مدمرة ومستقطبة بالكامل".وأضاف، "مرة أخرى، كانت الإمارات أسرع وأكثر ذكاءً. إن النخبة الحاكمة في أبو ظبي تلعب بشكل فعال على طاولات متعددة، وتتواصل في الوقت نفسه مع تركيا وإيران وسوريا. بعد فترة طويلة من الخلاف مع الرئيس رجب طيب أردوغان حول الإسلام السياسي والإخوان المسلمين، زار ولي العهد محمد بن زايد أنقرة للمرة الأولى منذ عقد، وسرعان ما رد الرئيس التركي الزيارة. كما أرسل محمد بن زايد وزير خارجيته إلى دمشق ومستشاره للأمن القومي للقاء نظيره في طهران. كما تصر الإمارات، مما يثير استياء الولايات المتحدة، على الحفاظ على التعاون الجيد مع الصين وحتى الامتناع عن إدانة التوغل الروسي في أوكرانيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إذا كان فك ارتباط الولايات المتحدة بالشرق الأوسط قد أدى إلى مثل هذه الفورة من النشاط الدبلوماسي، فماذا يمكن أن يحدث إذا أصبح حقيقة؟ ماذا لو بدأت كتلتان رئيسيتان في السلطة - الدول التي تعترف بإسرائيل وتلك التي تأخذ زمام المبادرة الإيرانية - أخيرًا في استكشاف إمكانية إيجاد أكبر قدر ممكن من الأرضية المشتركة الشاملة والتخلي عن ألعابهما المتبادلة والسامة؟"وختم الموقع، " عاجلاً أم آجلاً، يمكن للجهات الفاعلة المحلية اكتشاف أنه يمكن استبدال تنافساتها القديمة والشديدة بتحديات وتهديدات جديدة، مثل تغير المناخ، وزيادة التصحر، وتحولات الطاقة الباهظة التكلفة، وتدفقات الهجرة الكارثية. قد تدرك دول الشرق الأوسط عندئذ، ولحسن الحظ أن الأوان لم يفت، أن الطريقة الوحيدة للتعامل معها هي من خلال التعاون الإقليمي".