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روسيا تفرض حظر طيران فوق منطقة دونباس

Lebanon 24
18-03-2022 | 06:30
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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، الجمعة، نقلا عن مسؤول بجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية أن روسيا فرضت حظر طيران فوق منطقة دونباس.

ومنذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في 24 آذار، دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حلف الناتو إلى تطبيق حظر طيران فوق بلاده، وكرر الأمر وزير الخارجية، دميترو كوليبا.

في المقابل، استبعد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مبررا ذلك بأنه لا يجب أن تدخل مقاتلات للحلف المجال الجوي الأوكراني، أو قوات للحلف على الأراضي الأوكرانية، لأن هذا يعني إسقاط طائرات روسية، وهو الأمر الذي قد يسبب حربا كاملة الأركان في أوروبا.

وتوافقت تصريحات أعضاء في الحلف مع الأمين العام، فأكدت الخارجية الأميركية أن الدعم المقدم لأوكرانيا هو الإمدادات والمعدات دون التطرق لتطبيق فرض حظر الطيران.

ومنذ أيام، شدد وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، على أن حظر الطيران يحتاج إلى قوات جوية غربية ما قد يؤدي إلى معارك جوية مع المقاتلات الروسية، منوها إلى أن الحظر سيضر بأوكرانيا لمنعه تحليق الطائرات الأوكرانية أيضا، ما يسمح لروسيا بالتحرك بحرية لاعتمادها على صواريخ وقذائف لن تتأثر بحظر الطيران.

ماذا يعني حظر الطيران؟

وتعني منطقة حظر الطيران عدم السماح لطائرات معينة بالعبور والتحليق في المجال الجوي للدولة، ويطبق الحظر لأسباب عسكرية لمنع هجمات جوية أو عمليات المراقبة.

ويطبق الحظر بوسائل عسكرية باستخدام نظام مراقبة، وتنفيذ ضربات استباقية ضد الأنظمة الدفاعية في الأجواء التي يشملها الحظر، كما يسمح بإسقاط أي طائرة تخترق المنطقة المحظورة.
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