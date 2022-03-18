عربي-دولي

اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا

Lebanon 24
18-03-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-932316-637831994299902225.jpg
Doc-P-932316-637831994299902225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت اليابان، الجمعة، أنها ستفرض عقوبات على 15 فرداً و9 منظمات روسية، تشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة الحكومية روسوبورون إكسبورت.

وتشمل العقوبات تجميد أصول، وهي الأحدث في سلسلة إجراءات يابانية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، طالت 76 فرداً، و7 بنوك، و12 منظمة أخرى في روسيا، وفقاً لوزارة المالية.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى المستهدفين بالعقوبات، إلى جانب عدد من مصنعي العتاد العسكري مثل شركة، يونايتد إيركرافت كورب، التي تصنع طائرات مقاتلة.

ولا يزال لليابان حصص في مشاريع غاز ونفط في جزيرة سخالين الروسية بعد انسحاب شركتي شل وإكسون موبيل منها.

ولم يوضح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الأربعاء مصير استثمارات بلاده فيها، إذ أكد أهميتها لأمن الطاقة في بلده. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2022-03-18
10:00 | 2022-03-18
09:35 | 2022-03-18
09:30 | 2022-03-18
09:00 | 2022-03-18
08:30 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website