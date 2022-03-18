عربي-دولي

مدينة شنجن الصينية ترفع قيود كورونا جزئياً

Lebanon 24
18-03-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-932365-637832068135052724.jpeg
Doc-P-932365-637832068135052724.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت مدينة شنجن الصينية، اليوم الجمعة، جزئيا القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، ولا سيما في مينائها الحيوي للاقتصاد الوطني.

وأعلن مجلس المدينة، أنه يمكن الآن استئناف حركة النقل العام وكذلك عمل الإدارات والنشاط الاقتصادي في خمس مناطق بالمدينة.

وكان فُرض على مدينة شنجن الجنوبية، التي تضم آلاف المصانع الكبيرة في مجال التكنولوجيا، حجر تام الأحد بعد اكتشاف حالات كوفيد مرتبطة باستمرار تفشي الفيروس في هونغ كونغ.

هذا وتشهد الصين بكاملها حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ الموجة الأولى التي اكتشفت نهاية 2019.

وأمر الرئيس الصيني، أمس، بمواصلة استراتيجية "صفر كوفيد" المتشددة التي سمحت للصين بأن تحصر عدد الوفيات في البلاد بأقل من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة.

وأضاف الرئيس: "علينا دوما مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسك بالدقة العلمية وبسياسة صفر كوفيد الديناميكية، ووضع حد لتفشي الجائحة في أقرب وقت".

لكن متحور أوميكرون يعرّض نجاح هذه الاستراتيجية للخطر، إذ أعلنت البلاد الجمعة أنها سجلت في اليوم السابق 4365 إصابة بكوفيد، بما في ذلك 105 إصابات في شنجن.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-03-18
15:00 | 2022-03-18
14:40 | 2022-03-18
14:30 | 2022-03-18
14:26 | 2022-03-18
14:20 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website