عربي-دولي

البرلمان الأوروبي يقرر حظر دخول الدبلوماسيين الروس إلى مقراته

Lebanon 24
18-03-2022 | 10:30
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منع البرلمان الأوروبي الدبلوماسيين الروس والموظفين في الحكومة الروسية من دخول مباني البرلمان الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا ميتسولا، إن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت يوم 24 شباط الماضي، والتي لا تزال متواصلة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية وضمان أمن سكان دونباس من الهجمات التي يشنها الجيش الأوكراني ضد السكان في لوغانسك ودونيتسك منذ 8 سنوات.
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