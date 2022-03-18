جائحة "كورونا" "أبعد ما تكون عن نهايتها"... والاصابات إلى ارتفاع

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس أن جائحة "كوفيد-19" ما زالت أبعد ما تكون عن نهايتها، مشيرة في أحدث بيانات أسبوعية إلى ارتفاع عدد الإصابات.



ورداً على سؤال خلال إفادة صحافية في جنيف حول توقيت انتهاء الجائحة، قالت "نحن بالتأكيد في منتصف الجائحة".