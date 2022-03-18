عربي-دولي

الرئيس الصيني لبايدن: صححوا العلاقة معنا

Lebanon 24
18-03-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-932451-637832207348461213.jpg
Doc-P-932451-637832207348461213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على ضرورة تفادي تأجيج الحروب، معتبرا أن النزاعات ليست في مصلحة أحد

ودعا واشنطن إلى أن توجه العلاقات مع بكين نحو المسار الصحيح، قائلاً:" يجب أن لا تتحول العلاقات الثنائية لمواجهة"

كما أكد شي جينبينغ لبايدن بحسبما أفاد تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي أن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية، " معتبرا أن "السلام والأمن هما الكنزين الأثمن لدى الاسرة الدولية".

إلى ذلك، شدد على أن بلاده لا تريد أن ترى نزاعا طويل الأمد في أوكرانيا.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:54 | 2022-03-18
18:39 | 2022-03-18
18:31 | 2022-03-18
17:43 | 2022-03-18
17:41 | 2022-03-18
17:40 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website