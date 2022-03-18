الرئيس الصيني لبايدن: صححوا العلاقة معنا

في اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على ضرورة تفادي تأجيج الحروب، معتبرا أن النزاعات ليست في مصلحة أحدودعا واشنطن إلى أن توجه العلاقات مع بكين نحو المسار الصحيح، قائلاً:" يجب أن لا تتحول العلاقات الثنائية لمواجهة"كما أكد شي جينبينغ لبايدن بحسبما أفاد تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي أن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية، " معتبرا أن "السلام والأمن هما الكنزين الأثمن لدى الاسرة الدولية".إلى ذلك، شدد على أن بلاده لا تريد أن ترى نزاعا طويل الأمد في أوكرانيا.