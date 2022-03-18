عربي-دولي

اليونان: لا ننوي نقل أنظمة "أس-300" إلى أوكرانيا

Lebanon 24
18-03-2022 | 14:00
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أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تنوي إرسال أنظمة "أس-300" الصاروخية الروسية الصنع أو أي أسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
وردا على سؤال صحفي حول احتمال إرسال أنظمة "أس-300" إلى أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوكراني مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليونان قد أرسلت سابقا إلى بولندا طائرتي النقل العسكريتين بدفعة كبيرة من رشاشات كلاشنيكوف على متنها لنقلها إلى أوكرانيا، أجاب إيكونومو: "أرسلت اليونان مساعدات إنسانية ودفعة كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا. ولا يتم حاليا بحث شيء من هذا النوع. وفي أي حالة من الأحوال لا تطرح أمامنا مسألة حول احتمال إرسال أنظمة الأسلحة الضرورية للدفاع عن بلادنا، إلى أوكرانيا".
وأضاف: "هناك قرار للحكومة ينص على أن كل الأشياء الضرورية والمفيدة للدفاع عن بلادنا سيبقى هنا ولن يتم إرساله إلى أي مكان آخر"، موضحا في الوقت ذاته أن حلف الناتو لم يطلب شيئا مماثلا من اليونان.
من جانبه أعلن رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الجنرال قسطنطينوس فلوروس، للصحفيين أيضا أن اليونان لا تدرس مسألة نقل أنظمة "أس-300" الروسية الصنع إلى أوكرانيا.
ونقل موقع "Onalert.gr" اليوناني، اليوم الجمعة، عن تصريح الجنرال قوله: "بالطبع لا نبحث أي احتمال على الإطلاق لنقل أو توفير أسلحة من شأنها إضعاف القدرة الدفاعية للبلاد".
المصدر: روسيا اليوم
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