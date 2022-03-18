موسكو تتوعد بلغاريا ودول البلطيق بـ"رد مناسب" بعد طردها دبلوماسيين روسا

حذرت موسكو من أن قرار بلغاريا ودول البلطيق بشأن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها لن يبقى دون رد مناسب.وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الجمعة: "سيكون هناك رد مناسب على كل حالة غير مبررة لترحيل دبلوماسيين روس".ويأتي ذلك بعد إعلان بلغاريا عشرة دبلوماسيين روس شخصيات غير مرغوب فيها، واتخاذ لاتفيا وإستونيا خطوة مماثلة بحق ثلاثة دبلوماسيين روس في كل منهما، بينما قررت ليتوانيا ترحيل أربعة دبلوماسيين روس.وجاءت هذه الإجراءات بدعوى ممارسة هؤلاء الدبلوماسيين "أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" و"تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا" التي تجري روسيا عملية عسكرية في أراضيها.