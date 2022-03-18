أكثر من ساعة بين بوتن وماكرون.. اتهام أوكرانيا "بجرائم حرب"

في محادثة استمرت ساعة وعشر دقائق، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، تطورات الأزمة الأوكرانية.





ووفقا لقصر الإليزيه، أبدى ماكرون خلال المكالمة قلقه من تدهور الأوضاع في أوكرانيا واستمرار الضربات التي تطال المدنيين وعدم احترام القانون الإنساني، فيما لم تسفر المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حتى الآن عن أي تقدم.

وشارك ماكرون مع بوتن قلقه البالغ بشأن القتال الكثيف في مدينة ماريوبول، وطالب مرة أخرى بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.