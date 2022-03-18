عربي-دولي

أكثر من ساعة بين بوتن وماكرون.. اتهام أوكرانيا "بجرائم حرب"

Lebanon 24
18-03-2022 | 14:26
A-
A+
Doc-P-932530-637832321706405709.jpg
Doc-P-932530-637832321706405709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في محادثة استمرت ساعة وعشر دقائق، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، تطورات الأزمة الأوكرانية. 


ووفقا لقصر الإليزيه، أبدى ماكرون خلال المكالمة قلقه من تدهور الأوضاع في أوكرانيا واستمرار الضربات التي تطال المدنيين وعدم احترام القانون الإنساني، فيما لم تسفر المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني حتى الآن عن أي تقدم.
 
 وشارك ماكرون مع بوتن قلقه البالغ بشأن القتال الكثيف في مدينة ماريوبول، وطالب مرة أخرى بالالتزام الفوري بوقف إطلاق النار.
 
ومن ناحية أخرى، أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي اتهم أوكرانيا بارتكابها "جرائم حرب" خلال اتصاله مع ماكرون. 

وأكد بوتن أن القوات التي تقودها موسكو تبذل "قصارى جهدها" لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وقال الكرملين، في بيان، إنه خلال هذه المكالمة "تم لفت الانتباه إلى جرائم الحرب العديدة التي ترتكبها قوات الأمن والقوميون الأوكرانيون يوميا".

وأضاف الكرملين أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي "الذي جاء بطلب فرنسي" المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:54 | 2022-03-18
18:39 | 2022-03-18
18:31 | 2022-03-18
17:43 | 2022-03-18
17:41 | 2022-03-18
17:40 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website