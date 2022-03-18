الإمارات وبيلاروس تبحثان تطوير التعاون العسكري

بحث وفدان عسكريان إماراتي وبيلاروسي التطوير العسكري والتعاون بينهما.

وحسب وكالة "بيلتا" عقد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليغ فوينوف، مع الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا وبيلاروس (بالتزامن) العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعا بحثا فيه التعاون العسكري".

وقالت الوكالة إن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع حالة وآفاق تطوير التعاون العسكري الثنائي بين جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي".