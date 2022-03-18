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عربي-دولي
فون دير لاين تعلن بدء "مسار أوكرانيا الأوروبي"
Lebanon 24
18-03-2022
|
17:30
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوكرانيا بدأت مسارها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت فون دير لاين اليوم الجمعة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنها طمأنت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن "دعم الاتحاد الأوروبي الثابت" لبلده.
وتابعت: "مسار أوكرانيا الأوروبي انطلق الآن. تتطلب الأوقات كهذه الرؤية والثبات والجلد اللازم لاتخاذ خطوات صعبة واحدة تلو أخرى، وستمضي المفوضية الأوروبية قدما في هذا السبيل".
بدوره، أكد زيلينسكي عبر "تويتر" أن الاتحاد الأوروبي سيعد رأيه بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إليه في غضون بضعة أشهر، مضيفا: "نمضي قدما نحو هدفنا الاستراتيجي معا".
ويأتي ذلك على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
المصدر:
روسيا اليوم
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