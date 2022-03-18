عربي-دولي

بلينكن: يجب الاستعداد لعدم تحقيق العقوبات على روسيا للنتيجة المرجوة على الفور

Lebanon 24
18-03-2022 | 17:33
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العقوبات الأمريكية على روسيا لا تهدف إلى أن تستمر إلى الأبد، بل ستستمر "حتى تغير موسكو مسارها".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد، ليس هناك هدف للإبقاء على كل هذه العقوبات إلى الأبد. الهدف من العقوبات هو تغيير سلوك روسيا".

وأضاف أنه يجب "الاستعداد لأن يستمر ضغط العقوبات لفترة معينة، من دون تتحقق النتيجة المرجوة على الفور".

وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على روسيا، على خلفية بدء روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.
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