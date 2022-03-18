13
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الأسد يزور الإمارات ويلتقي نائب رئيس الدولة
Lebanon 24
18-03-2022
|
17:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك في استراحة سموه في المرموم بدبي.
ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء بزيارة بشار الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً سموه عن خالص أمنياته لسوريا الشقيقة وشعبها الكريم أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها وأن يسودها وعموم المنطقة مقومات الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء.
وتناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل، ويخدم مستهدفات التنمية الشاملة لدى الطرفين، وبما يعزز من فرص السلم والاستقرار في سوريا والمنطقة على وجه العموم.
كما تطرق النقاش إلى استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
تابع
الأكثر قراءة
لا تفرحوا كثيراً الطقس لن يتغير: الكتلة الدافئة انحدرت.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً الطقس لن يتغير: الكتلة الدافئة انحدرت.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
01:23 | 2022-03-18
18/03/2022 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال مكتف في ذمة الله
Lebanon 24
ميشال مكتف في ذمة الله
10:20 | 2022-03-18
18/03/2022 10:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار بأن تغيّر الطقس في لبنان سببه الحرب في أوكرانيا.. هكذا رد الأب خنيصر (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار بأن تغيّر الطقس في لبنان سببه الحرب في أوكرانيا.. هكذا رد الأب خنيصر (فيديو)
00:43 | 2022-03-18
18/03/2022 12:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال ميشال حايك في السعودية.. إليكم الحقيقة
Lebanon 24
اعتقال ميشال حايك في السعودية.. إليكم الحقيقة
04:00 | 2022-03-18
18/03/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عناصر من حزب الله دخلوا أوكرانيا!
Lebanon 24
عناصر من حزب الله دخلوا أوكرانيا!
01:40 | 2022-03-18
18/03/2022 01:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:54 | 2022-03-18
تحطّم طائرة حربية أميركية شمال النرويج
18:39 | 2022-03-18
الحرب في أوكرانيا تقسم البولنديين إزاء القاعدة العسكرية الأميركية
18:31 | 2022-03-18
موسكو: اقتربنا من التوافق على وضع محايد لأوكرانيا
17:43 | 2022-03-18
أميركي من أصل عراقي سافر إلى كييف لمساعدة الأوكرانيين
17:40 | 2022-03-18
بايدن يحذر الصين من "تداعيات وعواقب" مساعدة روسيا
17:37 | 2022-03-18
الخارجية الروسية: مجلس أوروبا فقد معنى وجوده
فيديو
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
19/03/2022 02:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
08:00 | 2022-03-17
19/03/2022 02:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
19/03/2022 02:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact