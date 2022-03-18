موسكو: اقتربنا من التوافق على وضع محايد لأوكرانيا

أعلنت موسكو عن إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.وأعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن موقف بلاده بشأن منطقة دونباس تمت صياغته بوضوح، وأن موسكو لن تتراجع عنه.وقال فلاديمير ميدينسكي: "يمكن تقييم التقدم المحرز في المواقف التفاوضية للأطراف حول مواضيع مثل نزع السلاح من أوكرانيا بطرق مختلفة، فبالنسبة إلى نزع السلاح، سأقول 50/50".وأضاف أنه "لا تتوفر حتى الآن أرقام محددة ولا حجج الأطراف المفاوضة".فيما قدّر التقدّم الذي تم إحرازه في المحادثات بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا بأن الطرفين في نصف طريقهما تقريباً في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه "ليس مخولاً بكشف أي تفاصيل محددة للعملية التفاوضية".في المقابل، قال مفاوض أوكراني في المحادثات مع روسيا اليوم الجمعة إن موقف أوكرانيا لم يتغير وإنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر: "تصريحات الجانب الروسي ليست سوى المواقف التي يطلبونها. كل التصريحات تستهدف، شأنها شأن أشياء أخرى، إثارة التوتر في الإعلام. مواقفنا لم تتغير. وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية بصيغ محددة".