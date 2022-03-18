عربي-دولي

موسكو: اقتربنا من التوافق على وضع محايد لأوكرانيا

Lebanon 24
18-03-2022 | 18:31
A-
A+
Doc-P-932597-637832467759460443.jpg
Doc-P-932597-637832467759460443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت موسكو عن إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع كييف في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو.
وأعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن موقف بلاده بشأن منطقة دونباس تمت صياغته بوضوح، وأن موسكو لن تتراجع عنه.
وقال فلاديمير ميدينسكي: "يمكن تقييم التقدم المحرز في المواقف التفاوضية للأطراف حول مواضيع مثل نزع السلاح من أوكرانيا بطرق مختلفة، فبالنسبة إلى نزع السلاح، سأقول 50/50".
وأضاف أنه "لا تتوفر حتى الآن أرقام محددة ولا حجج الأطراف المفاوضة".
فيما قدّر التقدّم الذي تم إحرازه في المحادثات بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا بأن الطرفين في نصف طريقهما تقريباً في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه "ليس مخولاً بكشف أي تفاصيل محددة للعملية التفاوضية".
في المقابل، قال مفاوض أوكراني في المحادثات مع روسيا اليوم الجمعة إن موقف أوكرانيا لم يتغير وإنها تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية وضمانات أمنية.
وقال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر: "تصريحات الجانب الروسي ليست سوى المواقف التي يطلبونها. كل التصريحات تستهدف، شأنها شأن أشياء أخرى، إثارة التوتر في الإعلام. مواقفنا لم تتغير. وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وضمانات أمنية قوية بصيغ محددة".



تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:19 | 2022-03-18
20:42 | 2022-03-18
18:54 | 2022-03-18
18:39 | 2022-03-18
17:43 | 2022-03-18
17:41 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website