تحطّم طائرة حربية أميركية شمال النرويج

ذكرت المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ في النرويج أن طائرة حربية أميركية على متنها أربعة أشخاص تحطمت في شمال النرويج.وأوضحت اليوم السبت، أن الطائرة، وهي من طراز أوسبري في-22، كانت تشارك في تدريب لحلف شمال الأطلسي عندما تم الإبلاغ عن اختفائها في الساعة 17.26 بتوقيت غرينتش.وكان مقررا أن تهبط الطائرة التي كانت في طلعة تدريبية في الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش. لكن حالة الجو طانت سيئة في المنطقة.من جهته، قال متحدث باسم المراكز المشتركة لتنسيق الإنقاذ إنه لم يُعرف مصير من كانوا على متن الطائرة.