عربي-دولي

طائرة مالك نادي تشيلسي بين 100 طائرة ممنوعة من الطيران

Lebanon 24
18-03-2022 | 20:42
A-
A+
Doc-P-932628-637832547037040151.jpg
Doc-P-932628-637832547037040151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تخضع نحو 100 طائرة مرتبطة بشركة الطيران الروسية إيروفلوت، لعقوبات أميركية تمنعها من الطيران، وبين هذه الطائرات الطائرة الخاصة بالملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن الطائرات تندرج تحت بنود العقوبات، المفروضة على روسيا، بسبب غزو أوكرانيا.
وتعني العقوبات أن أي شركة أو جهة تقدم خدمات الصيانة، أو أي خدمات أخرى لهذه الطائرات، قد تتعرض لغرامات ضخمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:19 | 2022-03-18
18:54 | 2022-03-18
18:39 | 2022-03-18
18:31 | 2022-03-18
17:43 | 2022-03-18
17:41 | 2022-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website