طائرة مالك نادي تشيلسي بين 100 طائرة ممنوعة من الطيران

تخضع نحو 100 طائرة مرتبطة بشركة الطيران الروسية إيروفلوت، لعقوبات أميركية تمنعها من الطيران، وبين هذه الطائرات الطائرة الخاصة بالملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي.وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن الطائرات تندرج تحت بنود العقوبات، المفروضة على روسيا، بسبب غزو أوكرانيا.وتعني العقوبات أن أي شركة أو جهة تقدم خدمات الصيانة، أو أي خدمات أخرى لهذه الطائرات، قد تتعرض لغرامات ضخمة.