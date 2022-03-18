عربي-دولي

وزارة الخارجية السعودية تنفي صحّة التصريحات بزيارة بلينكن قريباً للرياض

Lebanon 24
18-03-2022 | 23:19
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نفت وزارة الخارجية السعودية صحة التصريح المتداول إعلامياً والمنسوب لمصدر مسؤول في الوزارة بشأن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمملكة في المستقبل القريب.
وأوضحت الخارجية السعودية أنه لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الشأن.

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بلينكن

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