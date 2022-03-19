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بعد "عملية ماريوبول".. أوكرانيا تفقد الوصول إلى بحر آزوف

Lebanon 24
19-03-2022 | 05:30
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتا"، بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.


وأضافت الوزارة في بيان: "نجح المحتلون جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف".

ولم تحدد الوزارة في بيانها ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر لاحقا.
 
وقالت روسيا الجمعة إن قواتها "تشدد الخناق" حول ماريوبول، التي لحقت أضرار بنحو 80 بالمئة من منازلها وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة.

وكانت ماريوبول، بموقعها الاستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24شباط الماضي.

وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا التي ضمتها روسيا، ومنطقة دونيتسك في الشرق التي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لموسكو.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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