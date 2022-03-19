مروحية روسية تستعرض مهاراتها القتالية في أوكرانيا (فيديو)

🚁 🎥 Минобороны России публикует уникальные кадры боевой работы передовой группы ударных вертолетов Ка-52 при обеспечении высадки тактического десанта на одном из украинских военных аэродромов ➡️ https://t.co/QqC5nnGvj4 pic.twitter.com/VVms2M0dW7