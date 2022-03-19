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تعرف على مزاياها.. واشنطن سترسل مسيرات "كاميكازي" لأوكرانيا

Lebanon 24
19-03-2022 | 02:15
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كشفت الولايات المتحدة عن قائمة الأسلحة التي سترسلها ضمن شحنات المساعدات لأوكرانيا، وبضمنها طائرات مسيرة عن بعد، وفق تقرير نشرته شبكة "أيه بي سي نيوز".

وأوضح التقرير أن طائرات الدرون ستكون من نوع (سويتش بليد) التي قد تضم طرازين: "سويتش بليد 600" المخصصة لضرب المركبات المدرعة والدبابات، و"سويتش بليد 300" التي تم تصميمها لضرب أهداف دقيقة، وهي من صنع "إيروفيرونمينت" التي يقع مقرها في كاليفورنيا.

ويكشف التقرير مزايا ومواصفات هذه الطائرات، التي يمكن للجنود حملها في حقيبة ظهر، ويمكن نشرها في الجو بسهولة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين العسكريين يطلقون على طائرة سويتش بليد اسم "كاميكازي دورن" أي المسيرة الانتحارية، لقدرتها على الطيران باتجاه الهدف وتدمير نفسها ما إن تصيب هدفها وتنفجر.

وتمتاز طائرة "سويتش بليد 300" بأن حجمها أقل من قدمين، ووزنها 5.5 باوند، ويمكنها التحليق لمدة 15 دقيقة، بحسب التقرير.
 
 
 
ويبلغ وزن طائرة "سويتش بليد 600" حوالي 50 باوند، ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة ضمن نطاق 25 ميلا.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات يمكنها التحليق بسرعة 65 ميلا في الساعة، وهي مزودة بكاميرات وأنظمة توجيه متقدمة، وهي تستخدم لمرة واحدة، مما يعني أنها تنفجر بعد إصابة هدفها ولا يمكن استردادها بعد إطلاقها.
 
 
 
 
 
وتمتاز هذه الطائرات بأنها يمكن وقف مهمتها في حال ظهر مدنيون بالقرب من الهدف الذي ترصده.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" عن مسؤول دفاعي سابق أن هذه الطائرات تم تصميمها للعمليات الخاصة الأميركية، وهي أسلحة ذات تأثير فوري في ساحة المعركة.

وأكد مسؤول دفاعي آخر أن هذه الطائرات ستكون فعالة ومفيدة في الحرب الأوكرانية، وستكون مفيدة في القضاء على المدفعية الروسية بعيدة المدى، خاصة مع تكثيف روسيا لقصفها للمدن الأوكرانية.
 
 
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