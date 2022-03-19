تعرف على مزاياها.. واشنطن سترسل مسيرات "كاميكازي" لأوكرانيا





وأوضح التقرير أن طائرات الدرون ستكون من نوع (سويتش بليد) التي قد تضم طرازين: "سويتش بليد 600" المخصصة لضرب المركبات المدرعة والدبابات، و"سويتش بليد 300" التي تم تصميمها لضرب أهداف دقيقة، وهي من صنع "إيروفيرونمينت" التي يقع مقرها في كاليفورنيا.



ويكشف التقرير مزايا ومواصفات هذه الطائرات، التي يمكن للجنود حملها في حقيبة ظهر، ويمكن نشرها في الجو بسهولة.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين العسكريين يطلقون على طائرة سويتش بليد اسم "كاميكازي دورن" أي المسيرة الانتحارية، لقدرتها على الطيران باتجاه الهدف وتدمير نفسها ما إن تصيب هدفها وتنفجر.



وتمتاز طائرة "سويتش بليد 300" بأن حجمها أقل من قدمين، ووزنها 5.5 باوند، ويمكنها التحليق لمدة 15 دقيقة، بحسب التقرير. كشفت الولايات المتحدة عن قائمة الأسلحة التي سترسلها ضمن شحنات المساعدات لأوكرانيا، وبضمنها طائرات مسيرة عن بعد، وفق تقرير نشرته شبكة "أيه بي سي نيوز".وأوضح التقرير أن طائرات الدرون ستكون من نوع (سويتش بليد) التي قد تضم طرازين: "سويتش بليد 600" المخصصة لضرب المركبات المدرعة والدبابات، و"سويتش بليد 300" التي تم تصميمها لضرب أهداف دقيقة، وهي من صنع "إيروفيرونمينت" التي يقع مقرها في كاليفورنيا.ويكشف التقرير مزايا ومواصفات هذه الطائرات، التي يمكن للجنود حملها في حقيبة ظهر، ويمكن نشرها في الجو بسهولة.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين العسكريين يطلقون على طائرة سويتش بليد اسم "كاميكازي دورن" أي المسيرة الانتحارية، لقدرتها على الطيران باتجاه الهدف وتدمير نفسها ما إن تصيب هدفها وتنفجر.وتمتاز طائرة "سويتش بليد 300" بأن حجمها أقل من قدمين، ووزنها 5.5 باوند، ويمكنها التحليق لمدة 15 دقيقة، بحسب التقرير.

AeroVironment’s Switchblade 600® features an advanced EO/IR gimbaled sensor suite, precision flight control and more than 40 minutes of endurance, delivering an all-in-one RSTA without the need for external ISR assets. Watch video: https://t.co/AxQkiBMpUH pic.twitter.com/tjgbKh1GL5 — AeroVironment (@aerovironment) March 15, 2022

ويبلغ وزن طائرة "سويتش بليد 600" حوالي 50 باوند، ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة ضمن نطاق 25 ميلا.



وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات يمكنها التحليق بسرعة 65 ميلا في الساعة، وهي مزودة بكاميرات وأنظمة توجيه متقدمة، وهي تستخدم لمرة واحدة، مما يعني أنها تنفجر بعد إصابة هدفها ولا يمكن استردادها بعد إطلاقها.

AeroVironment’s Switchblade® 300 Sensor to Shooter Kit enables instantaneous machine-to-machine transfer of target coordinates from Puma™, Raven®, or Wasp® to Switchblade 300 loitering missile system. Learn more: https://t.co/DY4UmH2SUM pic.twitter.com/xLIMjPASdb — AeroVironment (@aerovironment) March 11, 2022

وتمتاز هذه الطائرات بأنها يمكن وقف مهمتها في حال ظهر مدنيون بالقرب من الهدف الذي ترصده.



ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" عن مسؤول دفاعي سابق أن هذه الطائرات تم تصميمها للعمليات الخاصة الأميركية، وهي أسلحة ذات تأثير فوري في ساحة المعركة.



وأكد مسؤول دفاعي آخر أن هذه الطائرات ستكون فعالة ومفيدة في الحرب الأوكرانية، وستكون مفيدة في القضاء على المدفعية الروسية بعيدة المدى، خاصة مع تكثيف روسيا لقصفها للمدن الأوكرانية.