مولدوفا: هدف بوتين التالي بعد أوكرانيا

بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث تواجه روسيا مقاومة شديدة وغير متوقعة على ما يبدو على الأرض، حذر المحللون من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يفكر في هدفه التالي: مولدوفا.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "مولدوفا هي بلد غير ساحلي في أوروبا الشرقية يقع على الحدود الغربية لأوكرانيا، تشترك مولدوفا في العديد من أوجه التشابه مع جارتها ما يجعلها نقطة انطلاق للهجوم المستمر - أو هي نفسها عرضة للهجوم. قال أدريانو بوسوني، مدير التحليل في شركة "راين" لإدارة المخاطر، للشبكة، "إذا تصاعد الصراع خارج أوكرانيا، فإن مولدوفا هي واحدة من البلدان التي تحتل صدارة القائمة". مولدوفا، مثل أوكرانيا، ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، كما أنها ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم أنها تطمح لأن تصبح جزءاً من كليهما. ولكن، مثل أوكرانيا، فإن الجمهورية السوفيتية السابقة هي موطن لعدد كبير من السكان الانفصاليين الموالين لروسيا والمتمركزين أساسًا في ولاية ترانسنيستريا الانفصالية على الحدود الأوكرانية. يمكن أن تقدم ترانسنيستريا، التي يحكمها زعيمها المدعوم من الكرملين، فرصة استراتيجية لروسيا، التي حشدت بالفعل حوالى 1500 جندي في المنطقة".

وتابعت الشبكة، "على بوتين إما أن يعترف بها كدولة مستقلة - كما فعل مع دونيتسك ولوهانسك قبل شن غزو كامل لأوكرانيا - أو يمكن أن تصبح نقطة التركيز لما يسمى بحدث العلم الكاذب، الذي تصنعه روسيا لتبرير التدخل. وقال بوسوني: "بالنسبة لي، من المثير للاهتمام للغاية أن روسيا لم تعترف بعد بترانسنيستريا كجمهورية مستقلة بنفس الطريقة التي اعترفت بها بلوهانسك ودونيتسك". وأضاف: إذا قامت روسيا بذلك، فسيكون مؤشرًا خطيرًا على أنهم يفكرون في نقل الصراع إلى مولدوفا"."

باب خلفي إلى أوكرانيا

وبحسب الشبكة، "لا توجد حاليًا مؤشرات محددة على أن بوتين يخطط لمثل هذه الاستراتيجية في مولدوفا، وفقًا لبوسوني، الذي وصفها بأنها أمرٌ ذا "احتمالية منخفضة ومخاطر عالية". يمكن أن تشمل الطلائع إدانة روسيا للحكومة الموالية لأوروبا، فضلاً عن جهود أوسع لزعزعة الاستقرار وحملات لتقويض السلطات. ومع ذلك، إذا اتخذت روسيا هذا المسار، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من الصعوبات، بالنسبة سكان مولدوفا البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة وبالنسبة لـ350 ألف مهاجر من أوكرانيا فروا إلى هناك. قال كلينتون واتس، الزميل الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، عن مقاومة مولدوفا، "سيكونون ضعفاء جدا. لن يكون هناك مقاومة تذكر". تتمتع البلاد - وهي واحدة من أفقر دول أوروبا على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي - بقدرات عسكرية أقل بكثير من أوكرانيا. وقال واتس إن غزو مولدوفا يمكن أن يفتح بابًا خلفيًا إلى جنوب غرب أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بوتين ربما يبحث عن خطة لعب بديلة بالنظر إلى جهود روسيا التي لم تفشل حتى الآن لتطويق العاصمة كييف. قال، مشيرًا إلى المدينة الساحلية في جنوب أوكرانيا: "يمكنهم الصمود في كييف ومحاولة الالتفاف حول أوديسا أولاً". قد تحاول روسيا بعد ذلك الاستيلاء على جنوب البلاد، بعد أن أغلقت بالفعل على ميكولايف، على بعد 130 كيلومترًا من شرق أوديسا. وأضاف واتس: "أعتقد أنه من المرجح أن بوتين يريد الاستيلاء على جنوب أوكرانيا كما وضم ترانسنيستريا، باستخدام ذلك كنقطة انطلاق للاستيلاء على مولدوفا"."

مواجهة موقف محفوف بالمخاطر

ورأت الشبكة أنه "إذا حدث ذلك، فقد تواجه مولدوفا مصيرًا مشابهًا لمصير أوكرانيا، العالقة في صراع مع قوة عظمى عالمية بينما يراقب الحلفاء الغربيون الوضع من الخطوط الجانبية. وقالت رئيسة البلاد مايا ساندو في وقت سابق من هذا الشهر خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين: "في هذه المنطقة الآن لا توجد إمكانية لنا للشعور بالأمان". في ذلك الوقت، تعهد بلينكين بدعم أميركا للجمهورية الصغيرة، التي تقدمت قبل أيام بطلب للحصول على عضوية سريعة في الاتحاد الأوروبي. ولكن بدون أن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي أو الناتو، فمن غير المرجح أن تساعد أي من المنظمتين البلاد بشكل كبير. قال بوسوني: "بلينكين يقول إن الولايات المتحدة تدعم مولدوفا. ولكن هذا لا يعني أنهم سيدعمونها". بشكل حاسم، هذا هو ما يميز مولدوفا عن الدول السوفيتية السابقة الأخرى، مثل دول البلطيق في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، والتي أعربت جميعها عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي وسط التهديدات المتزايدة من جارتها الروسية. فالثلاثة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مما يشير إلى أن الحلفاء سيتدخلون في حالة حدوث غزو روسي. وهذا يترك مولدوفا في موقف حرج إذا جعلتها روسيا هدفها التالي. وقال واتس: "قد لا يحدث الأمر في غضون 48 ساعة. قد يمر 48 شهراً من الآن"."