عربي-دولي

موسكو: إعلان أوروبا "حربا اقتصادية شاملة" ضد روسيا ستكون له عواقب لا يمكن التراجع عنها

Lebanon 24
19-03-2022 | 06:31
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن إعلان الاتحاد الأوروبي عن "الحرب المالية والاقتصادية الشاملة" ضد روسيا سوف يؤدي إلى عواقب لا يمكن التراجع عنها.

وقال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بارامونوف، إن موسكو بصدد تحضير رد على العقوبات غير المسبوقة وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بارامونوف أن العقوبات ليست خيارنا. كنا نرغب لو أن منطق تصريحات وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، الذي أعلن "حربا مالية واقتصادية شاملة" ضد روسيا، لم تنجر إليها الدول الأخرى على غرار إيطاليا،  وتسبب في سلسلة من النتائج التي لا رجعة فيها.

وفي نفس السياق قال بارامونوف، إن الصراع الذي نشهده في أوروبا ضد كل ما هو روسي بلغ حدود العنصرية، مشيرا إلى الأحداث التي تم تسجيلها في إيطاليا.

وأضاف: "نأمل في أن يعود المسؤولون في روما وكذلك في باقي العواصم الأوروبية الأخرى إلى رشدهم، ويتذكرون المصالح العميقة لشعوبهم".
المصدر: روسيا اليوم
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