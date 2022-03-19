عربي-دولي

البنتاغون: لن ننخرط في الحرب ضد روسيا في أوكرانيا

Lebanon 24
19-03-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-932782-637832903478915628.jpg
Doc-P-932782-637832903478915628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لن تشارك في الأعمال القتالية في أوكرانيا ضد روسيا، وأكد أنه لا أحد يرغب في رؤية صراع بين دولتين نوويتين.

وقال وزير الدفاع الأميركي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لن تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، موضحا أن ذلك "يعني أننا سندخل في مواجهة مع روسيا، فنحن نتحدث عن قوتين نوويتين. لا أحد يريد أن يرى هذا".

وفي الوقت نفسه أكد أوستن أن الولايات المتحدة ستدافع عن كل أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحذر وزير الدفاع الأميركي الصين من إمكانية دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال إن واشنطن أوضحت لبكين أن دعم العملية العسكرية هو "خيار سيء".

وأضاف: "لا أريد التكهن أو الخوض في الحديث عن فرضيات. آمل ألا تدعم الصين (العملية العسكرية الروسية)".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-03-19
14:30 | 2022-03-19
14:00 | 2022-03-19
13:30 | 2022-03-19
13:00 | 2022-03-19
12:30 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website