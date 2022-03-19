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اعتقال 4 مشبوهين بالانتماء لمنظمة "غولن" في تركيا

Lebanon 24
19-03-2022 | 08:00
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ألقت قوات الأمن التركية القبص على أربعة أشخاص يشتبه بانتمائهم لمنظمة رجل الدين المعارض فتح الله غولن، أثناء محاولتهم التوجه إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

وكشف بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن "قوات الأمن المناوبة في ولاية أدرنة ألقت القبض على 4 أشخاص كانوا يحاولون العبور بشكل غير قانوني من تركيا إلى اليونان".

وأشار البيان إلى أن تحقيقات القوات الأمنية أظهرت أن الموقوفين ينتمون إلى منظمة رجل الدين المعارض فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بتنظيم محاولة انقلاب في تموز 2016.
المصدر: روسيا اليوم
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