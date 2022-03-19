كورونا تحصد أرواح أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم

ذكرت "روسيا اليوم" أن تفشي جائحة كورونا حول العالم تسبب في وفاة حوالي 6 ملايين و71 ألف شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تم تسجيلها 468 مليونا و147268 إصابة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت حتى الآن حوالي 80 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حصيلة الوفيات فيها 971 ألف حالة وفاة.وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 657 حالة وفاة، وبلغ فيها عدد الإصابات أكثر من 29.5 مليون إصابة منذ بداية تفشي الجائحة.وفي الهند حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 516 ألف شخص، وبلغت حصيلة الإصابات 43.6 مليون إصابة، تليها المكسيك حيث بلغت حصيلة الوفيات 322 ألفا، وتجاوز عدد الإصابات فيها 560 ألف إصابة.وتأتي روسيا في المرتبة الخامسة من حيث عدد الوفيات حيث سجلت حتى الآن 364 ألف حالة وفاة، وأكثر من 17.5 مليون إصابة.وفي البيرو حصد الوباء أرواح 211 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 3.6 مليون إصابة منذ بداية تفشي الجائحة.وتحتل بريطانيا المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات الذي بلغ حتى الآن 163 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 20 مليونا حتى الآن، تليها إيطاليا التي حصدت فيها الجائحة أرواح نحو 158 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 14 مليون إصابة بالفيروس.وجاءت فرنسا في المرتبة التاسعة حيث سجلت حوالي 142 ألف وفاة، وأكثر من 20 مليون إصابة.