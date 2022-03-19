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روغوزين: أميركا تدرس إمكانية عزل روسيا عن نظام التموضع العالمي

Lebanon 24
19-03-2022 | 10:00
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قال مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية عزل روسيا عن نظام التموضع العالمي GPS على خلفية تطورات الأحداث في أوكرانيا.

وقال روغوزين اليوم السبت، خلال زيارته إلى مركز "بروغريس" الفضائي الصاروخي: "هل تعلمون أن الولايات المتحدة ضمن إطار عقوباتها تدرس حاليا إمكانية عزل روسيا عن GPS؟ هل تعلمون ذلك؟ لا، لكن بإمكاني التأكيد أن هذه المسألة قيد النظر".

وقلل روغوزين بشأن خطورة هذا الإجراء الأميركي المحتمل، قائلا إنه "لا داعي للقلق" بهذا الخصوص، وأوضح أن روسيا طورت نظاما بديلا يحمل اسم "غلوناس" وهو سيواصل العمل في جميع الهواتف الذكية.
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